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نتنياهو يدشن حسابا على تطبيق "تلغرام"

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نتنياهو يدشن حسابا على تطبيق
Reuters POOL
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دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسابا رسميا له باللغة الروسية على تطبيق "تلغرام" للتراسل.

وأشار مستشار نتنياهو، دميتري غيندلمان في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن تدشين الحساب مرتبط بزيادة إقبال المستخدمين على هذه المنصة.

نتنياهو يدشن حسابا على تطبيق

ومن المقرر أن يستخدم الحساب لتغطية نشاط نتنياهو في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود".

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ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسابا له على التطبيق.

وأشار مؤسس "تلغرام"، رجل الأعمال وخبير تقنية المعلومات الروسي بافيل دوروف إلى قفزة في عدد المستخدمين الجدد للتطبيق في الأيام الأخيرة، وذلك بعد حجب صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كافة المواقع الرائدة للتواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك".

المصدر: نوفوستي

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