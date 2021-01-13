شريك ترامب في دبي "سعيد جدا" بالعمل مع منظمته رغم واقعة الكونغرس

قال الشريك التجاري لدونالد ترامب في دبي، اليوم الأربعاء إنه مهتم بتوسيع نطاق علاقتهما التجارية، وذلك بالرغم من تداعيات اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية حسين سجواني لوكالة "رويترز" إن علاقتنا مع منظمة ترامب، وبخاصة مع إريك ترامب، نجل ترامب والمسؤول التنفيذي بالمنظمة وفريقه، رائعة، وليست لدينا أي نية لوقف تلك العلاقة أو تغييرها".

وقال سجواني إنه "سعيد جدا جدا" بالعلاقة مع ترامب وسيسعده العمل معه في أي مشروعات ملاعب للغولف بأنحاء العالم.

وقال سجواني: "ننأى دائما بأنفسنا عن السياسة ولا نتدخل فيها وليست لدينا أي وجهة نظر حيال أي مسألة سياسية. نحن مؤسسة تجارية ومنظمته أفادتنا".

وتملك شركة التطوير العقاري داماك ملعب الغولف الوحيد الذي يحمل اسم ترامب في الشرق الأوسط، والذي افتتح في 2017 وتديره منظمة ترامب.

وقد أوقفت منصات تواصل اجتماعي حسابات ترامب على الإنترنت في أعقاب اقتحام مبنى الكونجرس، وتقرر حرمان نادي غولف يملكه في الولايات المتحدة من استضافة بطولة كبرى. وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن دويتشه بنك، أكبر مقرضي ترامب، لن يتعامل معه في المستقبل.

المصدر: "رويترز"