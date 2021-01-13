نجل دونالد ترامب: والدي ضحية الغاء ثقافي

اعتبر إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن والده وقع ضحية "إلغاء ثقافي" بعد تحرك بنوك وشركات التواصل الاجتماعي وسلطات نيويورك ضده، إثر اقتحام الكابيتول.

ورأى إريك ترامب أنه تتم "معاقبة" والده من قبل الشركات والمنظمات التي تخشى الليبرالية، مشددا على أن والده سيترك الرئاسة مدعوما بملايين الناخبين الذين سيتبعونه "حتى نهاية الأرض.. والدي خلق أعظم حركة سياسية في التاريخ الأمريكي وفرصه لا حصر لها".

وقال إريك: "نحن نعيش في عصر ثقافة الإلغاء، وهذا ليس شيئا بدأ هذا الأسبوع.. إنه شيء كانوا يفعلونه بنا وللآخرين لسنوات"، مضيفا: "إذا اختلفت معهم ولم يعجبوا بك فسيحاولون إلغاءك".

المصدر: "ديلي ميل"