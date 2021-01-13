جونسون: نواجه خطر إمتلاء وحدات العناية المركزة بمرضى كورونا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من إمكانية امتلاء وحدات العناية المركزة بمرضى كورونا.

وأعرب جونسون عن قلقه من احتمال انتشار الطفرة البرازيلية من فيروس كورونا، قائلا: "نتخذ خطوات لحماية البلاد من السلالة البرازيلية ونبحث عن طريقة لمنع وصولها إلى بريطانيا"، مضيفا: "لدينا الكثير من الأسئلة حول المتغير الجديد".

وكان جونسون حذر يوم الإثنين من أن بلاده تشهد "لحظة عصيبة" بسبب جائحة كورونا، معلنا أن هناك نقصا في الأكسجين في بعض المناطق.

وتعتبر بريطانيا خامس دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ3.072 مليون حالة، كما تحتل المملكة المتحدة المركز الخامس من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ81431 متوفيا.

المصدر: "رويترز" + RT