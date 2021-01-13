باحثة إيطالية: مناعة القطيع ربما لن تتحقق في إيطاليا حتى عام 2024

قالت الباحثة الإيطالية ماريا ريتا غيزموندو إنه مع المعطيات والقدرات الحالية، لن يكون من الممكن تحقيق مناعة القطيع ضد وباء "كوفيد-19" في إيطاليا حتى عام 2024.

وجاءت توقعات الباحثة التي تدير قسم علم الأحياء الدقيقة السريرية بمستشفى ساكو "مع الأخذ بالاعتبار عدد جرعات اللقاح التي تقرر تخصيصها حتى الآن لبلدنا، وأعداد الكوادر المتاحة التي تقوم بإجراء عملية التلقيح".

وقالت: "نظرا لأن اللقاحات يمكن أن تكسبنا الوقاية لمدة تتراوح بين 8 و10 أشهر، فقد ينتهي بنا الأمر إلى خسارة الملقحين سابقا لفقدانهم المناعة بينما لا يزال الآخرون يتلقون العلاج الوقائي".

واقترحت الخبيرة "إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لأكبر عدد من الأشخاص مع إطالة فترة إعطاء الجرعة الثانية لاستخدام ما متوفر لدينا منها لحماية مزيد من المواطنين".

وخلصت الباحثة إلى إبداء مخاوفها "من عدم إمكانية تحقيق مناعة قطيع بحلول عام 2021، بل وربما تعذر ذلك في عام 2022 أو2023 أيضا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية