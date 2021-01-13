نيويورك تقطع جميع العقود مع منظمة ترامب

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، أن بلدية المدينة تقطع جميع العقود مع منظمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول الأسبوع الماضي.

وقال دي بلازيو، في حوار مع قناة MSNBC اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي استنادا إلى تقييم أجراه فريق البلدية القانوني، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات تضم بنودا تتيح للمدينة الانسحاب منها من جانب واحد، في حال تورط منظمة ترامب (التجارية) أو قيادتها في أي أنشطة إجرامية.

BREAKING: NYC Mayor de Blasio announces on @Morning_Joe that New York City is severing all contracts with the Trump Organization. https://t.co/7LnVxsT6QR — MSNBC (@MSNBC) January 13, 2021

وحمل رئيس بلدية نيويورك ترامب المسؤولية عن تحريض حشود من مؤيديه على اقتحام مقر الكونغرس في واشنطن خلال عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، معتبرا ذلك أمرا "لا يوصف ولا يصدق".

وتابع: "يمثل التحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة بوضوح أنشطة إجرامية".

وشدد عمدة نيويورك على أن المدينة لا تنوي ممارسة أي أعمال مع منظمة ترامب في المستقبل، ولن تعد بإمكان المنظمة الاستفادة من تلك العقود.

وأشار إلى أن منظمة (شركة) ترامب تجني نحو 17 مليون دولار سنويا بفضل هذه العقود التي تمنحها تشغيل أربعة أماكن ترفيهية في المدينة.

المصدر: MSNBC