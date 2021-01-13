الجيش الإيراني يتسلم الفرقاطة "زره"

أعلن الجيش الجيش الإيراني تسلم قواته البحرية الفرقاطة "زره" الصاروخية، التي ستشارك في المناروات البحرية "اقتدار 99" في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وقال الجيش إن الفرقاطة "زره" من أقوى السفن ذات السرعة العالية والقدرة على المناورة، وهي ومجهزة بصواريخ آلية ومدفعية متطورة، مضيفا أن تصنيع جميع مكونات هذه السفينة تم في مصانع المنطقة البحرية الأولى للجيش، مؤكدا أنها "اجتازت جميع اختباراتها الساحلية والبحرية، وهي على أتم الاستعداد.

وبدأت القوات البحرية في الجيش الإيراني مناورات "اقتدار 99" في بحر عمان وشمال المحيط الهندي اليوم الأربعاء، وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني إنه "في المرحلة الأولى من التدريبات التي بدأت بشكل مفاجئ، تم توسيع وحدات البحرية السطحية وتحت السطحية والطيران لتشمل المنطقة العامة للمناورات لمواصلة التدريبات وفق سيناريو محدد سابقا".

المصدر: RT