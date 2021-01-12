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وزير ألماني: يجب على ترامب أن يترك منصبه

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وزير ألماني: يجب على ترامب أن يترك منصبه
Reuters
وزير المالية الألماني أولاف شولتس
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قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنحي عن منصبه قبل يوم تنصيب خلفه جو بايدن وذلك بعد أعمال شغب جرى خلالها اقتحام مقر الكونغرس.

وخلال حديثه في منتدى "رويترز نكست" المنعقد عن بعد، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن أكبر أهدافه على صعيد السياسة مع إدارة الرئيس المنتخب بايدن هي التوصل لاتفاق بحلول فصل الصيف بشأن خطة عمل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستحداث قواعد عالمية بشأن ضرائب الشركات.

وقال شولتس: "جو بايدن هو الرجل المناسب لفترة الرئاسة المقبلة"، معتبرا أنه "يجب على ترامب أن يرحل قبل يوم التنصيب. إنه مسؤول عما حدث في كابيتول هيل، لا شك في ذلك. ويجب عليه تحمل المسؤولية ولهذا أعتقد أن عليه الرحيل".

وأضاف: "فيما يتعلق بالشراكة عبر الأطلسي، هناك فرصة جيدة لبدء فصل جديد"، معلنا أن أكبر أهدافه كوزير للمالية عند تسلم بايدن مقاليد الحكم هو إتمام محادثات في غضون ستة أشهر مقبلة على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول وضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات وقواعد بشأن كيفية فرض ضريبة على شركات الخدمات الرقمية الكبرى دوليا.

المصدر: "رويترز"

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