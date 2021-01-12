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انفجار ضخم يهز مصنعا كيميائيا في الصين

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انفجار ضخم يهز مصنعا كيميائيا في الصين
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حريق نجم عن انفجار ضخم في مصنع كيميائي في مدينة نانجينغ الصينية
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هز انفجار ضخم مصنعا كيميائيا تابعا لشركة Sinopec Yangzi Petrochemica الصينية في مدينة نانجينغ، وسط تخوفات من سقوط ضحايا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأورد موقع Paper الإخباري أن الانفجار وقع في ورشة لتصنيع مطاط ستيرين-بيوتادين في المصنع الواقع في مدينة نانجينغ، وذلك في الساعة 17:06 بتوقيت بكين، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

وأضاف الموقع أن فرق الإطفاء تم إرسالها إلى مكان الحادث، دون ورود معلومات على الفور عن سقوط ضحايا بشرية.

المصدر: Paper

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