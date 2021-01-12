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كوبا ترد على إعادتها على قائمة الإرهاب الأمريكية

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كوبا ترد على إعادتها على قائمة الإرهاب الأمريكية
Reuters ALEXANDRE MENEGHINI
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دانت كوبا قرار الولايات المتحدة إعادتها على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" الأمريكية، واصفة القرار بأنه "وقح ومنافق".

وأضاف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا عبر "تويتر"، يوم الاثنين، أن "الانتهازية السياسية لهذه الخطوة واضحة لجميع من يهتم بقضية الإرهاب".

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن إعادة كوبا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، متهمة إياها بدعم قادة جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة اليسارية الناشطة في كولومبيا.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن قد تعيد النظر في هذا القرار، لكن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

المصدر: "تاس"

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