إيران: نصدر "الماء الثقيل" إلى 8 دول في العالم

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلا عن التصدير إلى 8 دول في العالم.

وفي تصريح لقناة "أفق" الإيرانية، قال كمالوندي إن "الماء الثقيل ينتج في البلاد لتغطية الحاجة اللازمة وحتى التصدير إلى نحو 8 دول في العالم"، مضيفا "لم نتوقف عن إنتاج الماء الثقيل لغاية الآن، بل حققنا أيضا إنجازات جيدة في مجال إنتاجه".

وأكد أن تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف، مردفا: "لا ينبغي أن نسمح بأي عرقلة للصناعة النووية".

وتابع كمالوندي: "في الصناعة النووية يجب أن تكون لنا محطاتنا النووية وأن ننتج الوقود اللازم لها بأنفسنا، وكذلك الأدوية المشعة التي تحتاجها البلاد".

وأشار إلى أن "مقارعة بلاده للاستكبار العالمي لا تقتصر على ميدان الصناعة النووية، بل على المحاربة في ميادين أخرى أيضا"، وأضاف: "ينبغي علينا بذل الجهود فيها للانتصار عليه بصوت واحد".

وتابع: "إننا نسعى في الصناعة النووية لتوفير أمن الوقود لمحطاتنا النووية من أجل أن نقف على أقدامنا على الأقل، لو لم يزودوننا به لفترة عامين".

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "لقد كان من المقرر بعد تنفيذ الاتفاق النووي أن تصبح إيران عضوا في المعاهدات العالمية الكبرى في مجال الطاقة النووية، إلا أنه ورغم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق ومعارضتها له، فقد تمكنت إيران بصورة جيدة وحكيمة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".

المصدر: "إرنا"