 
مباشر
عاجل
خلال لقاء بينهما.. ترامب وبينس يتعهدان بالعمل لمصلحة الولايات المتحدة حتى نهاية ولايتهما

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من زيادة قادمة في الإصابات بكورونا

أخبار العالم

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من زيادة قادمة في الإصابات بكورونا
Reuters REMO CASILLI
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjbs

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، من قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد تحصل خلال الفترة المقبلة في البلاد.

إقرأ المزيد
إيطاليا تسجل 12523 إصابة و448 وفاة جديدة بفيروس كورونا
إيطاليا تسجل 12523 إصابة و448 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقال كونتي، في تصريح لقناة "Tg3" الإيطالية: "هناك زيادة قادمة في الإصابات بالفيروس إلى إيطاليا بعد بريطانيا وإيرلندا وألمانيا".

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي: "الأمور لن تكون سهلة، ولا يزال يتعين علينا تقديم بعض التضحيات".

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بـ2289021 حالة، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد لضحايا الجائحة بـ79203 متوفين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 12523 إصابة و448 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: "آكي" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا