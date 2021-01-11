فيسبوك: لا خطط لرفع الحظر عن حساب ترامب

قالت شيريل ساندبيرغ المديرة التنفيذية لقسم العمليات في "فيسبوك" إنه ليس لدى الشركة خطط لرفع الحظر الذي تفرضه على حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت ساندبيرغ في مقابلة مع وكالة "رويترز" عن سعادتها بالإجراءات التي اتخذتها الشركة في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول.

وأكدت أن "حظر فيسبوك لترامب سيمتد على الأقل حتى ما بعد حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن... لكن الشركة ليس لديها أي خطط حاليا للسماح لترامب بالعودة إلى المنصة".

يذكر أن "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب تشات" أغلقت حسابات ترامب، في خطوة من قبل عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونغرس يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: "الإندبندنت" + RT