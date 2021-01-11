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وكالة: إدارة ترامب ستعيد إدراج كوبا ضمن الدول الراعية للإرهاب يوم الإثنين

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وكالة: إدارة ترامب ستعيد إدراج كوبا ضمن الدول الراعية للإرهاب يوم الإثنين
Reuters AMX
العلمان الكوبي والأمريكي
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعيد يوم الإثنين إدارج كوبا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الإعلان عن هذه الخطوة قد يكون يوم الإثنين.

وذكرت "بلومبيرغ" أن تصنيف كوبا ضمن الدول الراعية للإرهاب جاء إثر "مواصلة سلطات البلاد إيواء الهاربين الأمريكيين، ورفضها طلبا كولومبيا بتسليم أعضاء من جيش التحرير الوطني المرتبطين بتفجير عام 2019".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن تعتزم إعادة إدراج كوبا في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، قبل رحيله عن منصبه في 20 يناير.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد شطب في العام 2015 كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"

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