الفائز بالانتخابات الرئاسية في قرغيزستان يعد بفرض "دكتاتورية القانون" في بلاده

أعلن صدر جباروف، الفائز بالانتخابات الرئاسية المبكرة في قرغيزستان، عن عزمه إقامة "دكتاتورية القانون" في بلاده، داعيا سائر المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى وحدة وعمل مشترك.

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وفي كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، أثناء حفلة أقامها أنصاره في العاصمة القرغيزية، بيشكيك، لإحياء فوزه الانتخابي، قال جباروف إن سابقيه في منصب رئيس الدولة كانوا يسعون، وعلى مدار العقود الثلاثة من وجود قرغيزستان المستقلة، "وراء مصالحهم الفردية الضيقة"، مضيفا أن "الوقت قد حان لوضع حد للحكم العشائري في البلاد.. أود أن أؤكد للجميع أنه لن تكن في بلادنا دكتاتورية شخص واحد، بل دكتاتورية القانون والعدالة".

وبحسب المعطيات الأخيرة للجنة الانتخابات المركزية فقد حصد صدر جباروف، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد موجة الاضطرابات التي شهدتها قرغيزستان في أكتوبر الماضي، 84% من أصوات الناخبين، مقابل 5,52% لدى المرشح عن المعارضة، أداخان مادوماروف.

وتزامنت الانتخابات الرئاسية التي درت في قرغيزستان يوم الأحد، مع استفتاء حول نظام الحكم في البلاد، صوت أكثر من 85% من الناخبيه فيه لصالح النظام الرئاسي، فيما فضل 7,8% الجمهورية البرلمانية.

المصدر: إنترفاكس