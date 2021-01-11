إجراءات "WhatsApp" الجديدة تدفع هيئة المنافسة التركية إلى فتح تحقيق بحقها وبحق "Facebook"

أعلنت هيئة المنافسة التركية أنها فتحت تحقيقا بحق شبكتي "Facebook" و"WhatsApp" حول التغييرات الجديدة على سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق "WhatsApp"، وإلزام المستخدمين مشاركة المعلومات.

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وأعلن منتسبو المكتب الإعلامي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمسؤولون بوزارة الدفاع في البلاد، يوم أمس الأحد، أنهم سيتخلون عن استخدام تطبيق"WhatsApp"، بسبب قواعد الاستخدام الجديدة.

وأعلنت "WhatsApp" في وقت سابق، أنها تجري تغييرات على سياسة الخصوصية الخاصة بها، اعتبارا من 8 فبراير القادم، ما يجعلها إلزامية للمستخدمين في جميع البلدان الواقعة خارج أوروبا والمملكة المتحدة، وتشترط هذه القواعد الجديدة موافقة مستخدمي "WhatsApp" على مشاركة بياناتهم الخاصة مع الشركة الأم "Facebook".

ويؤثر التغيير على الطريقة التي يعالج بها "WhatsApp" البيانات، وسيُطبّق بغض النظر عما إذا كان لدى مستخدميه حساب على "Facebook" أم لا.

وتوضح سياسة الخصوصية ما يلي: "كجزء من شركات "فيسبوك"، يتلقى "WhatsApp" معلومات من شركات "Facebook" الأخرى، ويشاركها معها. وقد نستخدم المعلومات التي نتلقاها منهم، وقد يستخدمون المعلومات التي نشاركها معهم للمساعدة في تشغيل خدماتنا وعروضها وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها، بما في ذلك منتجات شركة"Facebook".

وأكدت "WhatsApp" أن مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة وأوروبا لن يشاركوا بياناتهم مع "Facebook".

وفي حديثه إلى MailOnline، قال متحدث باسم "WhatsApp": "لا توجد تغييرات على ممارسات مشاركة بيانات "WhatsApp"" في المنطقة الأوروبية (بما في ذلك المملكة المتحدة)، ناشئة عن شروط الخدمة وسياسة الخصوصية المحدثة. ولتجنب أي شك، لا يزال الحال هو أن "WhatsApp" لا يشارك بيانات المستخدم الخاصة بالمنطقة الأوروبية مع "Facebook"، بغرض استخدام الموقع الاجتماعي لهذه البيانات لتحسين منتجاته أو إعلاناته".

وبينما سيبدأ "WhatsApp" في مشاركة البيانات مع "فيسبوك"، من المهم ملاحظة أن التطبيق مشفر افتراضيا، ما يعني أن "Facebook" لن يتمكن من رؤية محتويات رسائلك.

ومع ذلك، سيكون قادرا على رؤية من تراسله، بالإضافة إلى عدد مرات قيامك بذلك.

وإذا كنت تستخدم "WhatsApp"، فمن المفترض أن تكون تلقيت إشعارا هذا الأسبوع يشرح التغييرات.

ويحدد الإشعار سياسة الخصوصية الجديدة ويحثك على "الموافقة" على الشروط، حيث يقول: "بالنقر على AGREE (موافقة)، فإنك توافق على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021. وبعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام WhatsApp".

ومما لا يثير الدهشة، أن العديد من مستخدمي "WhatsApp" غاضبون للغاية بشأن التغيير هذا، حيث لجأ الكثيرون إلى "تويتر" للتعبير عن إحباطهم.

وكتب أحد المستخدمين: " يخبرني (واتسآب) أنه يجب علي قبول مشاركة بياناتي مع "Facebook"، وإلا لا يمكنني استخدام "WhatsApp". حان الوقت لحذف واتسآب".

وأضاف آخر: "جاهز لحذف "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" و"واتسآب". جاهز للانتقال إلى "تيلغرام" وSignal و"تويتر"..".

المصدر: "ديلي ميل" + "بلومبرغ" + "الأناضول"