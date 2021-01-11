أندونيسيا تعتمد اللقاح الصيني "كورونا فاك" و"مجلس العلماء" الإسلامي يوافق عليه شرعا

سمحت وكالة الأغذية والدواء الأندونيسية، الاثنين، باستخدام لقاح صيني ضد كورونا ابتكرته الشركة الصينية "سينوفاك بيوتيك"، لتصبح إندونيسيا أول بلد خارج الصين يعتمد هذا اللقاح.

يأتي قرار جاكارتا بعد أن بينت تجارب التطعيم باللقاح الصيني في أندونيسيا، رابع بلد في العالم من حيث الكثافة السكانية، أنه فعال بنسبة 65,3 بالمائة. وقالت بيني لوكيتو، رئيس هيئة الضبط في الوكالة الإندونيسية للأغذية والدواء إن "هذه النتائج تتماشى مع مقاييس المنظمة العالمية للصحة بشأن نسبة 50 بالمائة كحد أدنى من الفعالية" مستشهدة بالنتائج الإيجابية لاختبارات هذا اللقاح في كل من البرازيل، حيث بلغت نسبة الفعالية 78 بالمائة، وتركيا التي أعلنت الشهر الماضي أن فعالية اللقاح الصيني حسب اختباراتها تصل إلى نسبة 91,25 بالمائة.

وسبق قرار التبني الإندونيسي للقاح الصيني "كورونا فاك"، الذي تسلمت جاكارتا 3 ملايين جرعة منه، في انتظار 122,5 مليون جرعة أخرى، إعطاء "مجلس العلماء المسلمين"، الهيئة الدينية الأعلى في البلاد، الضوء الأخضر، الجمعة الماضي، لاعتماد هذا اللقاح من وجهة النظر الشرعية، لعدم تضمنه مواد محرَّمة شرعا.

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تعد أندونيسيا البلد الأكثر تضررا بوباء كورونا في جنوب شرق آسيا، بأكثر من 800 ألف إصابة وأكثر من 24 ألف وفاة، وتأمل في أن يساعدها اللقاح، كغيرها من بلدان العالم الموبوءة، على تجاوز هذه الأزمة الصحية.

المصدر: وكالة "رويترز" /قناة "فرانس 24" (عربي) /قناة "Deutshe Welle" (إنجليزي)