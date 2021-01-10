إسرائيل.. ليبرمان يتخوف من تكرار سيناريو "اقتحام الكابيتول" في حال خسارة نتنياهو

أعرب رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان عن مخاوفه من سيناريو مشابه لاقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن "وحتى أسوأ منه في حال خسر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منصبه".

وفي مقابلة إذاعية، أعلن ليبرمان عن نيته إقامة كتلة مشتركة بين "تحالف يمينا" و"أمل جديد" و"يش عتيد" قبل الانتخابات القادمة.

وقال: "من الواضح أن كل ما جرى في الكابيتول لا يقارن بما سيحدث هنا". وأضاف :"نتنياهو يعتقد أنهم يريدون سرقة السلطة منه وهو يريد الحفاظ عليها..أنا أعرفه جيدا، هذا السيناريو الذي يخطط له أيضا إذا خسر الانتخابات، فإنه لا ينوي الاعتراف بذلك، لا يوجد لدي أدنى شك أنه سيطالب مؤيديه بالخروج".

وتابع ليبرمان: "أحاول بناء كتلة من الأحزاب الأربعة التي وقعت على اتفاقيات فائض أصوات، يمينا، أمل جديد، يش عتيد، ويسرائيل بيتنو، وهو سيدير المفاوضات".

وأعرب عن أمله بانضمام المزيد من الأحزاب، مضيفا: "يجب علينا استبدال السلطة، هذا ليس فقط نعم أو لا نتنياهو".

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل.

المصدر: RT + "I24"