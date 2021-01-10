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إيران: نظام ترامب كان كارثة على العالم و"إرثه المسموم" باق

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إيران: نظام ترامب كان كارثة على العالم و
Reuters Morteza Nikoubazl
علم إيران
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن نظام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "كان كارثة على العالم، ومتغطرسا وشريرا ضد الشعب الإيراني"، مؤكدة أن "إرث ترامب المسموم باق".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: إن "نظام ترامب كان كارثة على العالم ومتغطرسا شريرا ضد الشعب الإيراني".

وأضاف: "لقد رحل تقريبا، لكن إرثه المسموم باق في الوقت الحالي، وبعض منتقديه (المزعومين) في الاتحاد الأوروبي يريدون توظيف إرثه لابتزاز إيران".

وتابع: "النفاق في النظرية والممارسة".

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المصدر: RT

 

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