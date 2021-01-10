إيران: نظام ترامب كان كارثة على العالم و"إرثه المسموم" باق

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن نظام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "كان كارثة على العالم، ومتغطرسا وشريرا ضد الشعب الإيراني"، مؤكدة أن "إرث ترامب المسموم باق".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: إن "نظام ترامب كان كارثة على العالم ومتغطرسا شريرا ضد الشعب الإيراني".

وأضاف: "لقد رحل تقريبا، لكن إرثه المسموم باق في الوقت الحالي، وبعض منتقديه (المزعومين) في الاتحاد الأوروبي يريدون توظيف إرثه لابتزاز إيران".

وتابع: "النفاق في النظرية والممارسة".

Trump's regime was a disaster for the world & a vicious bully against Iranian nation.



It's almost gone, but its toxic LEGACY lives on for the time being, as some of his (alleged) critics in EU now advocating to use his LEGACY to blackmail #Iran.



Hypocrisy in theory & practice! — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) January 10, 2021

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المصدر: RT