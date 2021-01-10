وسائل إعلام: بينس سيحضر مراسم تنصيب بايدن

أفادت وسائل إعلام بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي الحالي، سيحضر في 20 يناير الجاري مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت قناة NBC الأمريكية اليوم السبت، عن مصدر مطلع على قرار بينس تأكيده أن نائب الرئيس، سيحضر مراسم تنصيب بايدن والسيناتورة كامالا هاريس التي ستتولى منصب نائب الرئيس في الإدارة القادمة.

وأكدت وكالة "رويترز" صحة هذا الخبر نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أمس الجمعة أنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن.

وتعرض بينس في الأيام الأخيرة لضغوط متزايدة إذ طلب ترامب منه، باعتباره رئيسا لمجلس الشيوخ، إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة، ثم طالبه زعماء ديمقراطيون في الكونغرس بتفعيل المادة الـ25 لدستور البلاد وتسلم مقاليد الحكم، في ظل حادثة اقتحام مبنى الكابيتول على أيدي مئات من أنصار الرئيس.

المصدر: NBC