انقطاع شامل للكهرباء يغرق عموم باكستان في الظلام
أعلنت الحكومة الباكستانية أن انهيار في شبكة الكهرباء القومية تسبب في انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد مساء اليوم السبت.
وأكد وزير الطاقة الباكستاني، عمر أيوب خان، عبر حسابه في "تويتر" أن الانقطاع الكهربائي الشامل ناجم عن انخفاض مفاجئ في التردد بمنظومة نقل الكهرباء، من مستوى الـ50 حتى الصفر خلال أقل من ثانية.
تربیلا پاور ہاؤس کے تین یونٹس چلا دئے گئے ہیں— Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) January 9, 2021
وارسک پاور ہاوس کے یونٹس بھی چلا دئے گئے ہیں
ترسیلی نظام میں بجلی کی فریکونسی ملائی جا رہی ہے
ترتیب وار بجلی بحالی کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے
ابتدائی فریکونسی جوں ہی مل جائے تو باقی بحالی کا کام تیزی سے ہوتا ہے
وأشار الوزير إلى أنه يتابع الموضوع شخصيا وناشد المواطنين التزام الهدوء، مضيفا أن الجهود جارية لتحديد أسباب ما حصل ومعالجة المشكلة.
وأوضح أن فرق الترميم تمكنت من إعادة تشغيل عدد من وحدات ضد الطاقة ومن المتوقع أن يبدأ قريبا استئناف إمدادات الطاقة تدريجيا.
المصدر: RT