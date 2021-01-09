انقطاع شامل للكهرباء يغرق عموم باكستان في الظلام

أعلنت الحكومة الباكستانية أن انهيار في شبكة الكهرباء القومية تسبب في انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد مساء اليوم السبت.

وأكد وزير الطاقة الباكستاني، عمر أيوب خان، عبر حسابه في "تويتر" أن الانقطاع الكهربائي الشامل ناجم عن انخفاض مفاجئ في التردد بمنظومة نقل الكهرباء، من مستوى الـ50 حتى الصفر خلال أقل من ثانية.

تربیلا پاور ہاؤس کے تین یونٹس چلا دئے گئے ہیں



وارسک پاور ہاوس کے یونٹس بھی چلا دئے گئے ہیں



ترسیلی نظام میں بجلی کی فریکونسی ملائی جا رہی ہے



ترتیب وار بجلی بحالی کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے



ابتدائی فریکونسی جوں ہی مل جائے تو باقی بحالی کا کام تیزی سے ہوتا ہے — Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) January 9, 2021

وأشار الوزير إلى أنه يتابع الموضوع شخصيا وناشد المواطنين التزام الهدوء، مضيفا أن الجهود جارية لتحديد أسباب ما حصل ومعالجة المشكلة.

وأوضح أن فرق الترميم تمكنت من إعادة تشغيل عدد من وحدات ضد الطاقة ومن المتوقع أن يبدأ قريبا استئناف إمدادات الطاقة تدريجيا.

المصدر: RT