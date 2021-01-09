لأول مرة.. "الصحة العالمية" ترصد أكثر من 15 ألف وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

سجلت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 15 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني يوم السبت أن حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في العالم ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15454 حالة وفاة، مقابل 14307 وفيات في اليوم السابق.

ويعود أكبر قدر من هذه الوفيات 4176 وفاة، حسب بيانات المنظمة الأممية، إلى الولايات المتحدة.

ورصدت المنظمة خلال اليوم الأخير 799712 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، سجل أكثر من ثلثها (277195) في الولايات المتحدة وحدها.

وأصبح إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في العالم، بناء على إحصاءات المنظمة الأممية، 87 مليونا و589206 إصابات مؤكدة منها مليون و906606 وفيات.

المصدر: RT