زلزال يهز مباني عاصمة تايوان

ضرب زلال شدته 5.7 درجة العاصمة التايوانية تايبه، اليوم السبت، وكان مركزه على عمق كبير قبالة الساحل الشمال شرقي للبلاد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.

وقالت إدارة مدينة تايبه إن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.

Automatically Plotted Shakemaps:

* 2021-01-09 20:49:15 (UTC+08:00, Taipei)

* Evt. 20210109204845, 30s after trig.

* Total 5 triggered stations



Note: These shakemaps are not yet confirmed, for reference only!#地震#台灣#earthquake#Taiwanpic.twitter.com/sjt5Byb3V9 — P-Alert EEW System (@eew_p) January 9, 2021

المصدر: رويترز