زلزال يهز مباني عاصمة تايوان
ضرب زلال شدته 5.7 درجة العاصمة التايوانية تايبه، اليوم السبت، وكان مركزه على عمق كبير قبالة الساحل الشمال شرقي للبلاد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.
وقالت هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.
وقالت إدارة مدينة تايبه إن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.
M4.8 #earthquake (#地震) strikes 63 km SE of #Taipei (Chinese #Taipei) 21 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/DafLDoFu8I— EMSC (@LastQuake) January 9, 2021
Automatically Plotted Shakemaps:— P-Alert EEW System (@eew_p) January 9, 2021
* 2021-01-09 20:49:15 (UTC+08:00, Taipei)
* Evt. 20210109204845, 30s after trig.
* Total 5 triggered stations
Note: These shakemaps are not yet confirmed, for reference only!#地震#台灣#earthquake#Taiwanpic.twitter.com/sjt5Byb3V9
المصدر: رويترز