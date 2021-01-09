"تويتر" توقف حساب حملة ترامب نهائيا بسبب صورة

أوقفت شركة "تويتر" أمس الجمعة حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بسبب انتهاكها لقواعد موقع الشركة، حيث نشر حساب ترامب صورة لشعار الشركة متضمنا علم الشيوعية.

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وفي وقت سابق أغلقت الشركة حساب ترامب الخاص، وهي المرة الأولى التي تحظر فيها حساب رئيس دولة.

وكان لحساب ترامب ما يربو على 88 مليون متابع، ويمثل وقفه إسكات المنبر الرئيسي لترامب قبل أيام من نهاية ولايته. ويأتي الإجراء بعد سنوات من الجدل حول كيفية تعامل شركات التواصل الاجتماعي مع حسابات القادة العالميين الأقوياء.

واستخدم ترامب "تويتر" مرارا للزعم أن هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وحث أنصاره على القدوم إلى واشنطن يوم الأربعاء، والتقدم في مسيرة إلى مبنى الكونغرس للاحتجاج على نتيجة الانتخابات.

المصدر: رويترز