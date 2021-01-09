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بايدن: يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامب

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بايدن: يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامب
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيكون سعيدا برؤية نائب الرئيس، مايك بينس، في حفل التنصيب، ولكن ليس الرئيس الحالي دونالد ترامب.

واعتبر بايدن في تصريح صحفي، أن قرار ترامب عدم حضور حفل التنصيب كان "جيدا".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب، وذكر متحدث باسم بينس أن نائب الرئيس لم يُدع بعد إلى هناك.

هذا ومن المقرر أن يجري حفل تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.

المصدر: نوفوستي

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