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بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال اقتحام الكونغرس

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بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال اقتحام الكونغرس
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.
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تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بأن تتم محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة الكابيتول، برايان سيكنيك، خلال الاضطرابات وحادث اقتحام مقر الكونغرس يوم 6 يناير.

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وأعرب بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، عن تعاطفه مع أسرة القتيل، وقال: "يجب محاسبة الأشخاص المسؤولين عن ذلك، وستتم محاسبتهم".

وأكدت الشرطة وفاة سيكنيك مساء الخميس متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال التعامل مع المحتجين في اضطرابات الكابيتول.

وعلى خلفية هذه التطورات قدم قائد شرطة الكابيتول، ستيفين ساند، استقالته من منصبه، وذلك في ظل مواجهته اتهامات واسعة بالفشل في فض أعمال الشغب وضمان أمن الكونغرس.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

المصدر: وكالات

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