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الصحة العالمية تكشف معلومات عن سلالة فيروس كورونا الجديدة

أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف معلومات عن سلالة فيروس كورونا الجديدة
Reuters
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أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أروربا، هانز كلوغ، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية.

وقال كلوغ في تصريح صحفي عبر الانترنت: "مثل جميع الفيروسات، تغير فيروس COVID-19 المنتشر بمرور الوقت. أتفهم المخاوف بشأن التأثير المحتمل لـ "SARS CoV-2 VOC" المثير للقلق"، مضيفا أن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي اكتشفت فيها هذه السلالة الجديدة للفيروس.

وأوضح أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب.

وقال كلوغ إن الطفرة الجديدة تنتشر في جميع الفئات العمرية، مشيرا إلى أن الأطفال ليسوا من الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة.

المصدر: نوفوستي

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