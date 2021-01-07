اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق مجاورة، اليوم الخميس، حيث استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع ، لتصل إلى رقم قياسي يومي بلغ 2447 في العاصمة.

واتخذ رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، قرار إعلان حالة الطوارئ، بعد جلسة مخصصة لفرقة العمل الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل، وسيتم بموجبه اغلاقه المطاعم والحانات عند الساعة 8 مساء، فيما ستبقى مراكز التسوق والمدارس مفتوحة، وسيطلب من دور السينما والمتاحف تخفيض قدراتها الاستيعابية.

المصدر: أسوشيتد برس