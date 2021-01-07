كبار رجال الأعمال في أمريكا يطالبون بعزل ترامب

دانت "Business Roundtable" منظمة الأعمال وقادة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، أعمال العنف التي شهدها الكونغرس الأمريكي يوم أمس الأربعاء من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.

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ونشرت المنظمة تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أمس الأربعاء: "الفوضى التي تتكشف في عاصمة الأمة هي نتيجة جهود غير قانونية لقلب النتائج الشرعية لانتخابات ديمقراطية".

واقترحت المنظمة التي تكتسب ثقلا كبيرا في البلاد، أن يفكر نائب الرئيس، مايك بنس، في الاستناد إلى بند من التعديل الدستوري الخامس والعشرين، الذي يسمح لأعضاء مجلس وزراء الرئيس بإقالته مؤقتا من السلطة.

وقالت: "أي شخص ينغمس في نظريات المؤامرة لجمع أموال الحملة هو متواطئ.. يجب على نائب الرئيس بنس، الذي تم إجلائه من مبنى الكابيتول، أن يفكر بجدية في العمل مع مجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين للحفاظ على الديمقراطية".

وطالبت المنظمة الرئيس ترامب والمسؤولين الآخرين بوضع حد للفوضى وتسهيل الانتقال السلمي للسلطة.

و"The Business Roundtable"، مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لـ200 شركة كبرى بما في ذلك "Walmart" و"Amazon" و"Delta Air Lines" و"Pfizer" و"PepsiCo".

ولقي 4 أشخاص حتفهم واعتقل 52 شخصا آخر، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

المصدر: RT