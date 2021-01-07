مساعد بنس يتهم ترامب بمنعه من دخول البيت الأبيض!

اتهم مارك شورت، رئيس طاقم الموظفين العاملين مع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اتهم دونالد ترامب بمنعه من الدخول إلى البيت الأبيض بسبب استمرار التوترات بين بنس وترامب.

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وقال شورت، أمس الأربعاء، إن ترامب "يلومني على تقديم المشورة إلى نائب الرئيس".

وضغط ترامب سرا وعلنا على بنس في الأسابيع الأخيرة، للعمل على إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالهيئة الانتخابية قبل تصويت يوم الأربعاء في الكونغرس، والذي يشرف عليه بنس كرئيس لمجلس الشيوخ.

وقال ترامب في اجتماع حاشد في الخارج: "مايك بنس، أتمنى أن تدافع عن مصلحة دستورنا ولصالح بلدنا، وإذا لم تكن كذلك، فسوف أشعر بخيبة أمل كبيرة فيك".

لكن بنس تحدى ترامب وقال في رسالة مطولة لأعضاء الكونغرس يوم الأربعاء، إنه لا يملك القوة للتخلص من الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن الرئيس المقبل.

وكتب بنس: "رأيي المدروس أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد أي الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها، وأيها لا ينبغي".

وخص ترامب بنس بتغريدة على "تويتر"، بينما اقتحم المتظاهرون الكونغرس وأوقفوا نوابا، بمن فيهم بنس، لكن تم حذف التغريدة من قبل "تويتر" لاحقا، لنشر معلومات خاطئة عن الانتخابات.

المصدر: "nypost"