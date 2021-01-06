الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991 - فيديو

كشف الجيش الاسرائيلي مؤخرا عن صور وفيديوهات لأول مرة، لإطلاق الجيش العراقي الصواريخ على إسرائيل في الذكرى الـ30 لهذا الحدث.

وأظهر المواد المنشورة حالة الهلع والرعب التي تسبب بها سقوط الصواريخ العراقية على المدن الإسرائيلية حينها.

يذكر أن العراق أطلق عدة صواريخ باتجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، فيما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلية عددا من تلك الصواريخ وسقط بعضها على المباني والعمارات، لتثبت فشل منظومة الدفاع الأمريكية "باتريوت" في اعتراض الصواريخ العراقية.

وأطلقت القوات العراقية 39 صاروخا بالستيا سوفيتية الصنع عدلتها الصناعات العراقية لزيادة مداها، حيث طالت تل أبيب وميناء حيفا والنقب، ما أسفر عن مقتل 74 شخصا، ووقوع 230 جريحا، ودمار نحو 7440 شقة سكنية، وأضرار كبيرة في البنى التحتية.

المصدر: RT + الجيش الإسرائيلي