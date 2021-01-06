ترامب يطالب مناصريه بالتوجه إلى منازلهم بسلام

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناصريه للتوجه إلى منازلهم بسلام، وشدد لهم على أهمية السلم في البلاد، معربا عن تضامنه معهم في احتجاجهم على سرقة الانتخابات.

وفي رسالة مسجلة نشرت عبر حسابه على "تويتر"، توجه ترامب إلى مناصريه قائلا: "أشعر بألمكم وحجم الأذى الذي تعرضتم له. خضنا انتخابات سرقت منا، لكن علينا العودة إلى المنزل. يجب أن نحل السلام، وأن يكون لدينا قانون ونظام وأن نحترم شعبنا العظيم".

وأضاف: "هذه فترة صعبة للغاية ولم يمر علينا وقت أخذت فيه الانتخابات منا ومن بلدنا.. هذه الانتخابات احتيالية. علينا أن نحظى بالسلام، ولذا فعودوا إلى منازلكم آمنين".

المصدر: RT