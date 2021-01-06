أوكرانيا.. تطعيم سري لكبار الشخصيات ضد كورونا

أكد أحد موظفي عيادة "ميديلاند" في كييف، أنه يتم في عيادته تطعيم سري لكبار الشخصيات ضد "كوفيد – 19".

ونشر موقع Strana.ua تسجيلا صوتيا لأحد العاملين في العيادة، أكد خلاله أن "هناك شركة منفصلة تستأجر العيادة للتلقيح.. في الواقع، نحن نقدم لقاحا ضد فيروس كورونا، لكن يتم ذلك من قبل أطباء آخرين يأتون إلى هنا خصيصا للتطعيم.. هؤلاء ليسوا أطباء فقط، إنها شركة كاملة تتعامل مع اللقاحات".

وأشار إلى عدم وجود شكاوى من آثار جانبية للقاحات وتم تطعيم الكثير من هذه الشخصيات. الجميع أحياء وبصحة جيدة وفي مزاج جيد، ولم نسمع شيئا سيئا عنهم.

"Очень много людей уже было. Все ушли живые". В клинике Mediland подтвердили тайную вип-вакцинацию от Covid-19https://t.co/1lDNIvYVef — СТРАНА.ua (@stranaua) January 6, 2021

وأشار موقع Strana.ua إلى أن موظفي العيادة أنكروا الأمر عند الاتصال بهم للاستفسار عن الموضوع هاتفيا.

وذكر الموقع، أنه "تم تطعيم عدد من كبار المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال الأوكرانيين ضد فيروس كورونا، ومع ذلك، فإن الأصل الدقيق للقاح غير معروف".

وأشار إلى أن "كلفة الجرعة الواحدة تتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف يورو".

من جهته، قال رئيس تحرير بوابة "أوبوزرفاتل – المدقق" ميخائيل برودسكي إن "المسؤولين الأوكرانيين يشترون سرا لقاح "فايزر" و"بيونتيك" لتوزيعه في دوائر ضيقة، وأن اللقاح تم استجراره في نهاية ديسمبر الماضي عن طريق رحلة طيران مستأجرة، من قبل أشخاص يحملون جوازات سفر دبلوماسية".

وأصدر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي تعليمات ببدء التحقيق في هذه "الشائعات".

واستبعدت الصحة الأوكرانية إمكانية شراء لقاحات روسية مرارا، رغم استعداد روسيا لبدء عمليات التسليم، وإعلان الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا عن استعداد روسيا لرفد أوكرانيا بما تحتاجه.

فيما هي تنتظر دورها في قائمة طويلة من الدول للحصول على لقاح كورونا الموعود من جهات غربية، وسط تذمر شعبي في أوكرانيا من تقديم كييف السياسة على الصحة.

المصدر: "لينتا.رو" + "سترانا.يو"