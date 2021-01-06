محتالون يروجون لـ7 لقاحات كورونا زائفة عبر "الشبكة المظلمة"

لم تسلم لقاحات كورونا من الاحتيال الإلكتروني حيث يروج محتالون للقاحات زائفة عبر الإنترنت، وسط تحذيرات أوروبية وأمريكية من أن اللقاحات الزائفة تشكل مخاطر كبيرة على الصحة.

وبينما ينتظر الملايين دورهم في التطعيم بلقاح كوفيد-19 وربما يطول انتظارهم، يستخدم محتالون على الإنترنت البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل في إغراء ضحاياهم بإيهامهم أن بإمكانهم الحصول على جرعة خلال أيام مقابل مبالغ تصل إلى 150 دولارا.

ويحذر مسؤولون أوروبيون وأمريكيون عامة من المحتالين ويقولون إن أساليب الاحتيال باستغلال الحاجة للقاح كوفيد-19 في ازدياد.

وأجرت "رويترز" بحثا على الإنترنت وفي منتديات الشبكة المظلمة، أي الشبكات الخاصة المتصلة بالإنترنت والتي يتطلب الاتصال بها برمجيات معينة، وعلى تطبيق التراسل تيلغرام واكتشفت سبعة عروض مختلفة للقاحات مزعومة.

وتتضمن وسائل الاحتيال رسائل بالبريد الإلكتروني تعد بإدراج اسم المشتري في قوائم يفترض أنها سرية للحصول على اللقاح أو مكالمات هاتفية مسجلة مسبقا تنتحل صفة الوكالات الحكومية.

المصدر: رويترز