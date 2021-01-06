إيطاليا 548 وفاة و20331 إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية عتبة الـ20 ألفا لأول مرة منذ مطلع يناير الجاري، مسجلة 20331 حالة.

وجاءت هذه الحصيلة بعد 649 وفاة و15378 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونين و201945 حالة، منها 76877 حالة وفاة في أي أكبر حصيلة بأوروبا، و568712 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين مليونا و556356 حالة.

المصدر: RT + رويترز