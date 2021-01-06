بريطانيا.. 1041 وفاة و62322 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء 62322 إصابة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة، ارتفاعا من 60916 أمس الثلاثاء.

وأعلنت السلطات الصحية أنها سجلت 1041 وفاة ارتفاعا من 830 يوم الثلاثاء.

وكان متوسط الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بحدود الـ50 ألفا خلال الأيام الثمانية الماضية.

وقالت إيفون دويل المديرة الطبية لهيئة الصحة العامة في إنجلترا إن "الزيادة السريعة في الحالات مقلقة بشدة، والمحزن أنها تعني المزيد من الضغط على خدماتنا الصحية في عز الشتاء".

وأضافت: "هذا هو السبب في أنه يتعين علينا أن نبقى في البيت مهما استطعنا ذلك".

المصدر: وكالات