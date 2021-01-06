مقتل 3 أطفال أثناء لهوهم بقنبلة في باكستان

لقي ثلاثة أطفال حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح اليوم الأربعاء بانفجار قنبلة عثروا عليها في حقل شمال غربي باكستان، حسبما أعلن مسؤولون.

وكان أربعة أشقاء وابن جيرانهم يلهون عندما عثروا على قنبلة صدئة قرب قرية على مشارف مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.

وقال منصور آمان المسؤول البارز في الشرطة لوكالة فرانس برس، إن "الأطفال كانوا يلعبون بالقنبلة أولا ثم ضربوها بحجر ما تسبب بانفجارها".

وتتكرر الحوادث المرتبطة بمخلفات الأسلحة في شمال غرب باكستان، حيث قتل 5 أشخاص في العام الماضي عندما حاول عامل في محل خردة إعادة تدوير قذيفة هاون قديمة انفجرت لدى تعامله معها.

المصدر: أ ف ب