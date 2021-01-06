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إصابة زوجة الرئيس الأرميني بفيروس كورونا

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إصابة زوجة الرئيس الأرميني بفيروس كورونا
AFP Philippe LOPEZ
الرئيس الأرمني أرمين سركسيان وعقيلته السيدة نون - أرشيف
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أعلن مكتب الرئيس الأرميني أرمين سركسيان الأربعاء عن إصابة السيدة الأولى في البلاد نون سركسيان بفيروس كورونا المستجد.

وورد في بيان عن الإدارة الرئاسية على "فيسبوك": "الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان وعقيلته السيدة نون سركسيان، اللذان أصيبا بنوع جديد من فيروس كورونا، يعبران عن امتنانهما لعبارات الدعم والتمنيات بالصحة التي وصلتهما من أرمينيا وقره باغ والشتات".

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Опубликовано ՀՀ նախագահի աշխատակազմ/ Office of the President of the Republic of Armenia Среда, 6 января 2021 г.


ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق إعلان مكتب الرئيس الأرمني إصابته بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، وأنه وعقيلته لا يزالان في لندن، حيث يخضعان لعزلة ذاتية.

المصدر: "نوفوستي"

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