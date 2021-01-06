تغريم مطران يوناني لمباركته مياه البحر

أقامت كنائس اليونان، صلوات قداس بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس بحضور المؤمنين، على الرغم من حظر السلطات، لكن الشرطة لم تتدخل لفرض التقيد بالنظام.

في فترة سابقة اتفقت الكنيسة اليونانية، مع الشرطة على إغلاق الكنائس والمعابد خلال عيد الغطاس، لمنع تجمع المواطنين.

لكن السينودس المقدس، رفض القرار وأوعز للكنائس، بأن تبقى مفتوحة الأبواب أمام المؤمنين، وفقط مباركة المياه داخل المعبد، بدون أية مسيرات صليب في الخارج، وبدون مباركة المياه المفتوحة.

ومن المعروف، أن السلطات اليونانية، تحظر وجود أكثر من 25 شخصا في الكنيسة، وأكثر من 50 شخصا في الكاتدرائية، لذلك وقف المؤمنون ينتظرون دورهم.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم تغريم مطران كالافريتا لمباركته المياه على الهواء الطلق، وتم اعتقال شابين في سالونيك، لأنهما ألقيا صليبا في مياه البحر كعلامة للتقديس.

المصدر: نوفوستي