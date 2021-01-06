كوسوفو.. إصابة العشرات بانفجار في مطعم

أصيب أكثر من 40 شخصا بجروح جراء انفجار بمطعم في وسط إقليم كوسوفو أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن الانفجار الذي دمر المدخل الأمامي لمطعم "ستيك هاوس" في بلدة فيريزاج، نجم على الأرجح عن خلل في خزان غاز في المطعم، وفتحت تحقيقا في الحادث.

وقال مسؤولون في الشرطة للصحفيين، إن الانفجار أدى إلى إصابة 42 شخصا، بينهم أطفال، وإن سبعة من المصابين في حالة خطيرة.

وحسب رئيس بلدية فيريزاجفإن، فإن الانفجار كان عنيفا لدرجة أن المارة كانوا من بين المصابين أيضا، إلى جانب زبائن المطعم.

المصدر: وكالات