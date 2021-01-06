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تركيا تعلق على "بيان العلا"

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تركيا تعلق على
Reuters Alkis Konstantinidis
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أشادت تركيا بنتائج القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة العلا السعودية وتوجت بالاتفاق على استئناف العلاقات المقطوعة منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها.

ورحبت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بـ"إظهار الإرادة المشتركة لحل النزاع الخليجي وإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر"، مبدية أملها في أن يفضي "بيان العلا" الذي تم تبنيه في ختام القمة بين دول مجلس التعاون ومصر إلى حل نهائي للصراع.

وأشارت الوزارة إلى أن تركيا أكدت في مناسبات عدة أنها تولي اهتماما كبيرا بوحدة وتضامن مجلس التعاون الخليجي، مضيفة: "بالتزامن مع استعادة الثقة بين دول الخليج، نعلن عن استعدادنا لبذل الجهود من أجل تعزيز تعاوننا المؤسسي مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي تعد تركيا شريكة استراتيجية له".

المصدر: RT

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