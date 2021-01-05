 
مباشر

القضاء الأمريكي يسقط اتهام الشرطة بشلل مواطن من أصول إفريقية

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يسقط اتهام الشرطة بشلل مواطن من أصول إفريقية
Reuters Christian Hartmann
احتجاجات ضد عنصرية الشرطة الأمريكية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pi4s

أعلن القضاء الأمريكي أنه لن يوجه أي اتهام لأي شرطي في قضية إصابة المواطن من أصول إفريقية جاكوب بليك بشلل سفلي، بعدما أطلق عليه شرطي النار في مدينة كينوشا في أغسطس الماضي.

وقال المدعي العام في مقاطعة كينوشا مايكل غريفلي، إنه "لن يتم توجيه أي تهمة جنائية إلى أي شرطي في المقاطعة في هذه القضية، بناء على الوقائع والقانون".

واستبقت السلطات المحلية الإعلان بفرض حالة الطوارئ في المدينة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى شمال شرقي البلاد والبالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، كما وضعت 500 عنصر من الحرس الوطني على أهبة الاستعداد للانتشار إذا ما اندلعت أعمال عنف احتجاجا على قرار المدعي العام.

وتعود وقائع القضية إلى أغسطس الماضي، حين أصيب بليك (29 عاما) برصاص الشرطة أمام أطفاله الثلاثة بينما كان يهم باستقلال سيارته، ونجا من الموت لكنه أصيب بشلل سفلي أقعده.

وأظهر فيديو صوره أحد المارّة الشرطي روستن شيسكي، وهو يمطر ظهر بليك بالرصاص بينما كان الأخير يحاول الدخول إلى سيارته وأطفاله الثلاثة بداخلها.

وتشهد الولايات المتحدة حركة احتجاج تاريخية ضد العنصرية وعنف الشرطة منذ مقتل جورج فلويد في مايو الماضي، في مدينة مينيابوليس اختناقا جثا شرطي لنحو 9 دقائق على عنقه.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا