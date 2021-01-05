بيسكوف: التوازن النووي يجعل نشوب حرب عالمية جديدة مستحيلا

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن اندلاع حرب عالمية مستحيل، طالما هناك تكافؤ نووي وهذا ما ينقذ العالم.

وأشار بيسكوف في حديث تلفزيوني إلى أن موسكو "قادرة على تحمل عبء المسؤولية في الساحة الدولية واتخاذ موقف مسؤول".

وأضاف أنه لا يوجد ما يضمن عدم زعزعة الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم على غرار "الانهيارات الجليدية".

وأضاف أن بين النقاط الخطيرة المحتملة، يمكن الإشارة إلى جمهورية بريدنيستروفيا المولدافية المعلنة استقلالها من جانب واحد، والتي ترابط فيها قوات روسية لحفظ السلام لمنع وقوع أي صدام بين الجمهورية ومولدوفا أو رومانيا المجاورتين.

المصدر: إنترفاكس