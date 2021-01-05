مصادرة أكثر من طن من الهيروين في أوكرانيا

أعلنت النيابة العامة في مدينة لفوف غربي أوكرانيا أن الأمن الأوكراني نفذ عملية خاصة، تمكن خلالها من ضبط شحنة من الهيروين تزن أكثر من طن.

وأضافت النيابة: "تدل مواد التحقيق على أنه تم تهريب هذه المخدرات إلى أوكرانيا من باكستان في ديسمبر الماضي عبر ميناء يوجني البحري التجاري في أوديسا".

وتم إدخال الهيروين بعبوات للمواد الغذائية ونقله إلى غرب أوكرانيا قبل شحنه إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت أنه تم اعتقال 4 أتراك خلال دهم وتفتيش المستودع حيث تم تخزين المخدرات.

وأشارت إلى أن قيمة الهيروين المصادر تقدر بحوالي 80 مليون دولار.

المصدر: إنترفاكس