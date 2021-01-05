النرويج.. العثور على مزرعة حشيش قرب أوسلو

ذكرت ضابطة التحقيق في شرطة أوسلو كريستين لوندشتاين أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص بعد أن كشفت الشرطة عن مزرعة فيها أكثر من 700 شتلة قنب في منزل خاص.

وأشارت إلى أن المزرعة تعد واحدة من أكبر المزارع التي تم الكشف عنها في المنطقة وأضافت: "يبدو أن الإنتاج احترافي من ناحية الإضاءة والتدفئة والتهوية".

وصرحت بأن ثلاثة من المتورطين في القضية بولنديون والرابع نرويجي، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولكنها تتجه الآن نحو مرحلة نهائية.

وتم الكشف عن المزرعة في أكتوبر، واعتقال أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و34 عاما.

المصدر: وسائل إعلام نرويجية