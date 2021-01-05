 
مباشر

النرويج.. العثور على مزرعة حشيش قرب أوسلو

أخبار العالم

النرويج.. العثور على مزرعة حشيش قرب أوسلو
Reuters
العثور على مزرعة حشيش قرب أوسلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pi3b

ذكرت ضابطة التحقيق في شرطة أوسلو كريستين لوندشتاين أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص بعد أن كشفت الشرطة عن مزرعة فيها أكثر من 700 شتلة قنب في منزل خاص.

وأشارت إلى أن المزرعة تعد واحدة من أكبر المزارع التي تم الكشف عنها في المنطقة وأضافت: "يبدو أن الإنتاج احترافي من ناحية الإضاءة والتدفئة والتهوية".

وصرحت بأن ثلاثة من المتورطين في القضية بولنديون والرابع نرويجي، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولكنها تتجه الآن نحو مرحلة نهائية.

وتم الكشف عن المزرعة في أكتوبر، واعتقال أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و34 عاما.

المصدر: وسائل إعلام نرويجية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا