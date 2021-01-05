ترامب: إذا فشل بنس بالكونغرس "لن أحبه كما أفعل الآن!"

أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ينجح نائبه مايك بنس في مساعيه داخل الكونغرس بعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، وقال ممازحا: "إذا فشل بنس فلن أحبه كما أفعل الآن".

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وقال ترامب: "بنس سينجح لنا. آمل أن نائب الرئيس سينجح. إنه رجل عظيم. وفي حال لم ينجح.. بالطبع فلن أحبه كما أفعل الآن!".

وكان ترامب يتحدث خلال حفل انتخابي في جوروجيا التي تشهد اليوم جولة إعادة لانتخاب مقعدين في مجلس الشيوخ، يأمل الجمهوريون في أن تفضي نتائجها إلى استمرار سيطرتهم عليه، فيما يعمل الديمقراطيون على قلب النتيجة لفرض سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ معا.

ورحب نائب الرئيس الأمريكي في وقت سابق بجهود مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لعرقلة التصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وترغب هذه المجموعة المؤلفة من 11 عضوا يقودهم تيد كروز، بتأجيل عملية المصادقة 10 أيام للتدقيق في مزاعم، لا تستند إلى أدلة، حول حدوث تزوير في الانتخابات.

ومن المرجح أن تفشل هذه الخطوة حيث يتوقع أن يصادق معظم أعضاء مجلس الشيوخ على فوز بايدن في التصويت الذي سيجرى غدا في 6 يناير.

المصدر: سي أن أن