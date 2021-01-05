إيقاف 11 شخصا من حزب العمال الكردستاني بسوريا يشتبه في وقوفهم وراء تفجير "الباب"
Reuters KHALIL ASHAWI
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أوقفت الجماعات المسلحة الموالية لأنقرة بمدينة الباب السورية شمالي حلب، 11 شخصا من حزب العمال الكردستاني، يشتبه بوقوفهم وراء تفجير وقع بالباب في 24 نوفمبر الماضي، وفقا لـ"الأناضول".
وأشارت ولاية غازي عنتاب التركية، اليوم الثلاثاء، إلى أن "العمليات الأمنية التي أعقبت تفجير الباب، أسفرت عن توقيف 11 شخصا من منظمة "بي كا كا" مساء أمس الاثنين"، مشددة على أن "الجهود تبذل من أجل توقيف 9 مسلحين آخرين، يشتبه أيضا بوقوفهم وراء التفجير".
جدير بالذكر أن مدينة الباب شهدت تفجيرا في 24 نوفمبر الماضي، أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة 19 آخرين بجروح.
المصدر: "الأناضول"