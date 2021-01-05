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بايدن: ترامب لا ينفذ عمل رئيس الدولة

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بايدن: ترامب لا ينفذ عمل رئيس الدولة
Reuters
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سخر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من الرئيس الحالي دونالد ترامب، وقال إنه لا ينفذ عمله كرئيس للدولة.

وأضاف بايدن، متحدثا أمام أنصاره في جورجيا: "لا أعرف لماذا يرغب بهذه الوظيفة، فهو لا يريد العمل".

وأشار بايدن أيضا، إلى أن ترامب كان "يتذمر ويشكو" من نتائج الانتخابات، بدلا من محاربة فيروس كورونا المستجد.

وينظم ترامب، مثل بايدن، تجمعات انتخابية حاشدة منذ يوم الاثنين في جورجيا، حيث سيتم اليوم الثلاثاء، تحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي.

المصدر: نوفوستي

 

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