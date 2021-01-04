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اشتباك بين الشرطة التركية وطلاب احتجوا ضد رئيس جامعة عيّنه أردوغان

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اشتباك بين الشرطة التركية وطلاب احتجوا ضد رئيس جامعة عيّنه أردوغان
Reuters KEMAL ASLAN
اشتباكات بين الأمن وطلاب جامعة في اسطنبول بتركيا
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اشتبكت الشرطة التركية الاثنين مع طلاب نظموا احتجاجا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين رئيس جديد لإحدى أكبر الجامعات في البلاد، قائلين إن "العملية تمت بطريقة غير ديمقراطية".

وردد المحتجون هتافات بينها "مليح بولو ليس رئيسنا" و"لا نريد رئيس جامعة تعينه الدولة"، وأغلقوا أحد مباني الجامعة.

من جهتهم، قال أعضاء في هيئة التدريس بجامعة بوغازيجي، إن "بولو، هو أول رئيس جامعة يتم اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980".

وأضافوا: "لا نقبل ذلك، لأنه ينتهك بوضوح الحرية الأكاديمية والاستقلالية العلمية وكذلك القيم الديمقراطية لجامعتنا".

وعين أردوغان بموجب مرسوم نشر السبت الماضي، مليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، رئيسا لجامعة بوغازيجي في إسطنبول.

المصدر: "رويترز"

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