جزر الكناري تشهد زيادة في عدد المهاجرين إلى أكثر من ثمانية أمثاله خلال 2020

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في 2020 زاد لأكثر من ثمانية أضعافه قياسا بالعام السابق.

وقالت الوزارة إن 23023 مهاجرا وصلوا إلى الجزر العام الماضي ارتفاعا من 2687 في 2019 مع تزايد اليأس بين سكان شمال إفريقيا وجنوبي الصحراء الكبرى بعد أن فقدوا عائدات السياحة وقطاعات أخرى بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المئات ماتوا العام الماضي خلال عبورهم المحفوف بالمخاطر إلى الجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي في قوارب مكتظة غالبا ولا توجد بها محركات يعول عليها.

ويتجه المهاجرون إلى جزر الكناري محطة إلى أوروبا فيما تلك الجزر تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن البر الإسباني.

المصدر: رويترز